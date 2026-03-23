Новый Kia EV1: компактный электромобиль, конкурирующий с Renault Twingo

Kia готовит к выпуску полностью электрическую версию своей самой маленькой модели — бензинового Picanto. Ожидается, что новинка получит название Kia EV1 и займет место в модельной линейке компании ниже недавно представленного EV2. Предположительно, стоимость нового электрокара составит чуть более £20,000. Эксклюзивные изображения дают представление о возможном внешнем виде модели, официальный дебют ожидается в 2027 году.

Будущий конкурент Renault Twingo и Volkswagen ID. Lupo имеет для Kia стратегическое значение. Глава отдела перспективного дизайна компании, Йохен Пасен, отметил высокую значимость сегмента городских автомобилей. Он подчеркнул, что любой электрический автомобиль этого класса будет полностью соответствовать ценностям бренда.

Йохен Пасен в беседе с Auto Express заявил: “We are very conscious that the small-car market is really important, so I think we need to keep working on it. We’ll do it in the Kia way… I think we want to make sure that we will be noticed. There’s a lot happening in that space.”

Почему Kia EV1 будет столь доступен по цене?

EV1 проектируется с расчетом на мировые рынки, однако наиболее острая конкуренция ожидается в Европе. Разработка и выпуск дорогих электромобилей выгодны и относительно просты для производителей, но достичь этого в сегменте компактных моделей гораздо сложнее из-за ограничений по стоимости и компоновке. Компании Volkswagen и Renault уже активно работают над решением подобных задач.