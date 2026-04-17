Новый KGM Musso «сохранит дизельную версию наряду с электромобилем»
Новости

Новый KGM Musso «сохранит дизельную версию наряду с электромобилем»

KGM представил новый пикап Musso 2024 с дизельным двигателем, улучшенной безопасностью и современным дизайном, сохранив грузоподъемность 1000 кг.
РедакцияР
Редакция
17.04.2026, 15:42·2 мин
single
Фото: autoexpress

Южнокорейская компания KGM, ранее известная как SsangYong, представила первые изображения и детали нового поколения пикапа Musso с двухрядной кабиной.

Публичный дебют модели состоится на выставке CV Show в Бирмингеме на следующей неделе. Новинка выйдет на рынок как конкурент популярных среднеразмерных пикапов, таких как Toyota Hilux и Ford Ranger. Стоимость нового Musso пока не объявлена, однако ожидается, что цены будут сопоставимы с текущей версией, стартующей примерно с £33,000 без учета НДС.

В линейке KGM новый Musso дополнит электрическую версию модели — Musso EV. Однако обе модификации являются полностью разными автомобилями. Как и прежде, дизельный Musso сохраняет 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель, работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Производитель отмечает, что новое поколение сохранит прежние ключевые показатели — грузоподъемность в 1 000 кг и возможность буксировки прицепа массой до 3,5 тонны, что особенно важно для покупателей этого сегмента.

Точные параметры мощности и динамики пока не раскрываются, однако на текущей версии Musso двигатель развивает 199 л.с. и 441 Нм крутящего момента — вероятно, эти показатели сохранятся и для новинки. Среди оборудования для бездорожья остался блокируемый задний дифференциал.

Пока что публике представили лишь одну фотографию экстерьера нового пикапа. На снимке заметен современный, более строгий дизайн с массивной передней частью, обилием светодиодных элементов и четко выраженными формами кузова. Хромированные детали и оформление в стиле кроссоверов, характерные для предыдущей версии, ушли в прошлое.

Изображения интерьера на данный момент отсутствуют, однако в KGM подчеркивают, что особое внимание уделили обновлению цифровых систем и комплекса активной безопасности. В оснащение войдут современные технологии поддержки водителя: система удержания в полосе, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, круговой обзор посредством камер, а также беспроводная интеграция Android Auto и Apple CarPlay.

Пикап Musso на протяжении десятилетий остается востребованным на британском рынке, особенно среди жителей сельской местности. Несмотря на то, что его продажи уступают моделям Hilux и Ranger, преданные покупатели ценят его за практичность и надежность. Обновления нового поколения, по мнению экспертов, способны привлечь к модели еще более широкую аудиторию.

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация