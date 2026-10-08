Новый коммерческий KGM Musso настроен на серьёзную работу — цена от £33 980

KGM представила новый Musso Commercial — двухместную версию пикапа с привлекательной ценой, созданную для привлечения “business users who need a focused, work-ready solution”.

Стоимость модели начинается с £32,980 без учета НДС. Стандартный Musso уже является вторым самым доступным пикапом в Великобритании после £32,495 GWM Poer300. Указанная цена относится к базовой версии Musso Rebel с механической коробкой передач. В основу Commercial положена комплектация Rebel с автоматической коробкой, которая увеличивает стоимость на £1,000. Для покупателей, которым требуется больше оборудования, Commercial также доступен в комплектации Saracan по цене от £36,780 без учета НДС.

Главное отличие Commercial от уже существующих версий Musso заключается в отсутствии задних сидений. Четырехдверная конфигурация сохранена, однако сзади вместо пассажирского пространства предусмотрен грузовой отсек в стиле фургона. Он оснащен полноразмерной сетчатой перегородкой, усиленным резиновым ковриком пола и защитной сеткой на задних окнах. По словам KGM, такое решение не только обеспечивает безопасное хранение инструментов и оборудования, но и позволяет сохранить для бизнеса право на стандартный коммерческий налоговый режим Benefit-in-Kind.

Kevin Griffin, Managing Director at KGM Motors UK, said: “We don’t believe customers should have to pay a premium for a vehicle configured to meet their business needs, which is why the conversion is included at no additional cost compared with the equivalent standard Musso model.”

Как и стандартный Musso, версии Commercial оснащаются 2.2-литровым дизельным двигателем мощностью 202bhp и крутящим моментом 441Nm. В базовое оснащение входят подключаемый полный привод и раздаточная коробка с понижающей передачей. Показатели буксировки и грузоподъемности не изменились: автомобиль способен буксировать прицеп массой до 3.5 тонны, а его грузоподъемность достигает 1,205kg.

Помимо отсутствия задних сидений и, предположительно, электрических стеклоподъемников сзади, Commercial получил тот же набор оборудования, что и стандартный Rebel. В него входят 12.3-дюймовый мультимедийный экран с Apple CarPlay и Android Auto, подогрев рулевого колеса и кожаные сиденья. В комплектации Saracen сохраняется двухзонный климат-контроль, который может пригодиться для поддержания нужной температуры инструментов. Кроме того, автомобиль получает водительское кресло с электрическими регулировками в восьми направлениях, обивку из кожи Nappa, тонированные стекла и черные 18-дюймовые легкосплавные диски.