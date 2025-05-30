Представлен новый Jeep Cherokee, и он стал еще более квадратным

Представлен новый, шестое поколение Jeep Cherokee… скорее всего. Первые официальные изображения большого, квадратного внедорожника были опубликованы с обещанием большего количества деталей позже в этом году.

Можно было бы простить вас за то, что вы подумали, что это просто еще несколько фотографий нового Jeep Compass, который был представлен недавно, потому что оба автомобиля выглядят довольно похоже. Оба имеют вертикальный передний конец с семислотым решеткой подписи Jeep, плоским капотом, квадратными колесными арками и очень квадратным кузовом.

Конечно, все эти стилистические элементы были также найдены на эпохальной модели второго поколения Jeep Cherokee, более известной как XJ, из восьмидесятых годов. Он был одним из первых компактных внедорожников в мире и, возможно, наиболее влиятельной моделью, которую произвел бренд 4x4, поэтому мы понимаем, почему новый Cherokee Mk6 может возвращаться к нему.

Фото: autoexpress

На данный момент единственная подтвержденная техническая деталь от Jeep заключается в том, что новый Cherokee будет доступен с гибридным двигателем. Мы предполагаем, что он основан на той же платформе STLA Large, что и новый Jeep Wagoneer S, и новое поколение Alfa Romeo Stelvio, что означает, что также возможна полностью электрическая версия, но нам придется подождать и увидеть.

Генеральный директор Jeep Боб Бродердорф сказал: “Новый Jeep Cherokee станет главным элементом наших усилий по предоставлению большего количества продукции, инноваций, выбора и стандартного контента клиентам, чем когда-либо прежде.

“Jeep Cherokee будет похвастаться конкурентоспособной ценой, которая затрагивает ядро крупнейшего сегмента автотранспорта, и идеально вписывается между Jeep Compass и Jeep Grand Cherokee, чтобы укрепить нашу победную линейку для массового рынка.”

Глава бренда обращается к его американской линейке. Если новый Cherokee придет в Великобританию и Европу – что пока не подтверждено, он должен вписаться между новым Compass, который должен появиться здесь до конца года, и флагманским Wagoneer S, о котором в последний раз было слышно, что он должен появиться в начале 2026 года.