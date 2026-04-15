Гибридная версия компактного внедорожника Jaecoo 5 SHS-S наконец-то представлена

Компактный внедорожник Jaecoo 5 теперь доступен с полноценной гибридной силовой установкой. Модель с новым типом двигателя дополнила линейку, где уже представлены полностью электрическая версия и базовая бензиновая модификация. Стартовая цена на гибрид составляет £26,270, а продажи начнутся в третьем квартале текущего года. Новинка будет предлагаться в двух комплектациях: Pure и Luxury.

Гибридная силовая установка разработана на той же платформе, что и другие модели в группе Chery, владельца бренда Jaecoo. Она сочетает в себе турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель с четырьмя цилиндрами, компактный электромотор и аккумулятор емкостью 1,83 кВтч. Совокупная отдача составляет 221 л.с., что значительно превосходит бензиновую версию по мощности. Благодаря этому разгон до 62 миль в час занимает 7,9 секунды.

Производитель отмечает, что гибрид стал заметно экономичнее благодаря совмещённой WLTP-экономичности в 53 мили на галлон. Для сравнения, у чисто бензиновой версии этот показатель составляет 41 миль на галлон, а в реальных условиях – ближе к 35 миль на галлон. Улучшенная топливная эффективность и вместительный бак на 51 литр обеспечивают запас хода около 650 миль, утверждают в Jaecoo.



Фото: autoexpress

В остальном гибридная версия Jaecoo 5 идентична своему бензиновому собрату. В линейке представлены две модификации. Все модели оборудованы светодиодной оптикой, 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, 18-дюймовыми колесными дисками, системой кругового обзора и поддержкой беспроводных платформ Android Auto и Apple CarPlay.

Комплектация Luxury обойдется на £3,495 дороже и включает более мощную аудиосистему с восемью динамиками, панорамный люк, двухзонный климат-контроль, а также сиденья с функциями подогрева и вентиляции.

Среди главных конкурентов гибридного Jaecoo 5 отмечены Toyota Yaris Cross, имеющая схожую стоимость, но менее мощные гибридные агрегаты и скромное оснащение, если сравнивать стандартные опции. Еще один конкурент — Honda HR-V, однако даже в базовой версии она стартует с отметки свыше £30,000.

Ford Puma также выступает альтернативой, но его mild-hybrid версия с двигателем Ecoboost объемом 1,0 литра уступает по мощности, а список оборудования за аналогичную цену около £27,000 менее впечатляет.