Новый электромобиль Jaecoo 5 BEV представлен как конкурент Ford Puma Gen-E и Jeep Avenger

На мотор-шоу Auto Shanghai состоялся дебют нового компактного кроссовера Jaecoo 5, который стал конкурентом Ford Puma. В августе этот автомобиль появится на британских дорогах, и покупатели смогут выбрать между бензиновыми и электрическими версиями.

Электрическая версия Jaecoo 5 BEV станет первым электрическим кроссовером бренда и предложит примерно 250 миль запаса хода, что соответствует некоторым конкурентам, таким как Ford Puma Gen-E, Jeep Avenger и Suzuki e Vitara. Однако другие соперники, в частности Kia EV3 и Skoda Elroq, способны проехать более 370 миль на одном заряде, в правильной комплектации.

На данный момент запас хода электрического J5 – это единственная подтвержденная техническая деталь, но мы знаем, что он будет использовать ту же платформу, что и Omoda E5, так что вероятно, что в нем будет использоваться такая же силовая установка. Включая батарею на 61,1 кВтч, 201-сильный электромотор спереди и максимальную скорость зарядки 80 кВт.

Помимо электрической версии, также будет доступна бензиновая версия J5, которая, вероятно, будет использовать 1,6-литровый турбированный двигатель и восьмиступенчатую роботизированную коробку передач от Omoda 5. Вероятно, позднее появится гибридная версия на том же двигателе, но с помощью электромотора.

Дизайн Jaecoo 5 похож на Jaecoo 7, который дебютировал в Великобритании в начале этого года, с бензиновой версией, которая имеет такую же «водопадную» решетку, как у своего старшего брата. Однако передняя часть J5 кажется менее вертикальной, а фары и бампер упрощены. Тем временем электрическая версия Jaecoo 5 BEV имеет закрытую переднюю часть с другим дизайном бампера, что, вероятно, помогает улучшить аэродинамику и запас хода.

Фото: autoexpress

Внутри Jaecoo 5 присутствует большой портретный сенсорный экран, который переходит в центральную консоль, и тонкая приборная панель, встроенная в приборную панель. Другие детали, на которые мы обращаем внимание, включают двуспицевое рулевое колесо, селектор передач на колонке, множество подсветок и практически полное отсутствие физических кнопок.

Мы ожидаем, что цена Jaecoo 5 начнется примерно с £27,000, учитывая, что более крупный Jaecoo 7 доступен чуть более чем за £29,000, а близкий родственник Omoda 5 начинается примерно с £25,000. А J5 BEV, вероятно, будет стоить от £35,000.