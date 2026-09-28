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Новые Hyundai Ioniq 4 и Ioniq 7 укрепят линейку электромобилей бренда

Hyundai Ioniq 4 станет новым компактным электрокроссовером B-класса и конкурентом Skoda Epiq, дополнив линейку бренда в ближайшие 12–18 месяцев.
РедакцияР
Редакция
28.09.2026, 12:42·2 мин
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Фото: autoexpress

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В ближайшее время Hyundai намерена закрыть сразу два важных пробела в своей линейке электромобилей. В течение следующих 12 to 18 months компания представит две новые модели под брендом Ioniq.

Это позволит производителю усилить позиции в востребованных сегментах компактных и среднеразмерных электрических SUV. Сейчас Hyundai фактически уступает это направление конкурентам, включая родственный бренд Kia.

Одна из новинок окажется более крупной и ориентированной на семьи моделью, расположенной выше Ioniq 5. Второй автомобиль займет место между Kona EV, которая, вероятно, не будет доступна в Великобритании в следующем поколении, и хэтчбеком Ioniq 3 размером с супермини.

О планах впервые объявили в August в рамках более масштабной стратегии компании. Эти модели будут иметь большое значение для ближайших успехов Hyundai, поскольку производитель продолжает развивать электрический бренд Ioniq.

Технические характеристики новинок пока официально не раскрыты. Однако с учетом уже известных решений, применяемых в электромобилях Hyundai, можно сделать обоснованные предположения об их силовых установках.

New Hyundai Ioniq 4: новый электромобиль B-sgement нацелится на Skoda Epiq

Вслед за недавно представленной Ioniq 3 в линейке появится SUV аналогичного размера, относящийся к сегменту B. Вице-президент Hyundai по продукции в Европе назвал эту модель важной для бренда и предложил “watch this space”, ожидая новостей о новинке в ближайшие месяцы.

Источник

Hyundai IONIQ (19)

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