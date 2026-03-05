Новая Honda Insight поможет "перекрыть разрыв в электрокарах" до выхода Series 0 в следующем году

Honda представила новое поколение модели Insight, с которой бренд когда-то начал свою технологичную революцию в сфере эффективности транспорта, выступив в одном ряду с Toyota Prius в конце 1990-х. На этот раз Insight будет полностью электрическим автомобилем, причем в его разработке активно участвуют китайские партнеры компании. Это временное решение позволит Honda заполнить паузу до выхода собственных электромобилей, запланированного на 2027 год.

Однако выпуск свежей версии Insight будет строго ограничен: компания собирается произвести всего 3 000 экземпляров, и все они останутся на внутреннем японском рынке. Honda не планирует поставлять эту модель в Великобританию или Европу. С учетом технических характеристик новинки, отсутствие ее в европейском ассортименте вряд ли станет ощутимой потерей для местных покупателей.

Связь Insight с Китаем обусловлена сотрудничеством Honda и компании Dongfeng, совместно выпускающими отдельные модели для рынка КНР. Новый Insight также известен под наименованием Honda eNS:2 и входит в число подобных проектов.

Так как основа автомобиля была разработана несколько лет назад, от него не стоит ожидать передовых решений в области батарей или энергоэффективности. Модель способна преодолеть до 310 миль по китайскому стандарту CLTC. Однако этот показатель обычно выше, чем результаты европейского тестирования WLTP, по которому запас хода вероятно снизится до 250 миль.

За движение отвечает электрический мотор мощностью 200 л.с., расположенный спереди, с крутящим моментом 310 Нм. Как и многие автомобили китайского производства, Insight делает ставку на просторный и комфортный салон: внутри установлен большой центральный сенсорный экран, а интерьер выполнен в открытом формате.

Несмотря на ожидания, этот электромобиль не станет новым флагманом среди моделей Honda с электрической тягой — на это намекает и классическая эмблема на капоте. Insight лишь временно пополнит модельный ряд Honda в Японии, пока не стартуют более масштабные и передовые проекты серии Series 0. Первый представитель этой линейки — кроссовер с необычным дизайном — начнет производиться уже в середине текущего года, а на европейских дорогах появится в начале 2027 года.