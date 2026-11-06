Новый Honda Avancier — современный семейный кроссовер, призванный конкурировать с Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq.

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Honda представила тизер совершенно нового SUV, который станет не просто очередной моделью в линейке компании. Honda Avancier будет первым автомобилем японского производителя с гибридными силовыми установками нового поколения, современными технологиями интерьера и обновлённым дизайнерским языком.

Название Avancier уже использовалось для кроссовера, предназначенного исключительно для рынка Китая. Однако теперь оно достанется совершенно новому семиместному автомобилю, который планируют вывести на мировой рынок. Производство версии с правым рулём начнётся в следующем году для продаж в Japan и Australia, поэтому не исключено появление модели в UK.

Новая семейная модель позволит Honda конкурировать с такими семиместными SUV, как Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe. Это быстрорастущий сегмент, в котором у компании ранее не было соперника в UK. В случае выхода Avancier на британский рынок его цена окажется выше стоимости нынешнего CR-V и составит около £50,000.

Как будет выглядеть новый Honda?

Honda Avancier станет первой моделью, которая продемонстрирует стилистические и технологические решения следующего поколения Honda. Уже сейчас видно, что они заметно отличаются от подходов, использованных в современных автомобилях марки.

Самой выразительной из показанных деталей стала задняя часть автомобиля. Она выглядит совершенно иначе, чем у нынешних моделей Honda. Два тонких вертикальных световых элемента могут напомнить Range Rover, однако в Avancier они интегрированы в кузов с иной архитектурой. Его отличают массивная угловатая D-стойка и чёткая линия, проходящая вдоль боковины.