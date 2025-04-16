Желание бросить вызов Land Rover Defender раскрывается в концепции New Genesis X Gran Equator.

Автопроизводитель Genesis представил новую концептуальную модель X Gran Equator, продемонстрировав свою авантюрную сторону. Речь идет о роскошном внедорожнике, который, кажется, с радостью вступит в грязный поединок с Mercedes G-Glass или Land Rover Defender.

Genesis X Gran Equator был представлен на автосалоне в Нью-Йорке 2025 года и стал первым концептом бренда, вдохновленным внедорожной тематикой. Главный креативный директор Genesis Люк Донкервольке считает, что этот шоу-кар успешно сочетает "элегантность с грубостью и дух исследований с изысканным комфортом".

Он добавил: "Это олицетворение настоящей внедорожной компетентности и непревзойденного роскоши, задуманной для открытия удивительных пейзажей мира".

Фото: autoexpress

Вместо того чтобы создавать поднятую версию существующего внедорожника GV70 SUV или модифицировать один из многочисленных существующих концептов, Genesis решил начать с нуля для Gran Equator, с акцентом на чистые линии и поверхности.

Вертикальный передний дизайн и длинный капот - классические черты дизайна для внедорожников или роскошных внедорожников, в то время как откинутый назад C-образный столб - гораздо более современное прикосновение. Как и ожидалось, по бокам и вокруг выразительных арок колес есть обшивка, а также пластины, напоминающие защиту на передних и задних бамперах.