Новый Geely Galaxy Battleship 700 — «исполин на искусственном интеллекте», нацеленный потеснить Land Rover Defender

Компания Geely представила новую модель Galaxy Battleship 700, которая позиционируется как конкурент легендарных Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser. Как стало известно Auto Express, китайский внедорожник появится на рынке Великобритании в 2028 году.

Прототип мощного внедорожника с характерным угловатым дизайном был впервые показан на автосалоне в Шанхае в 2025 году. Серийная версия практически не отличается от концепта, сохраняя узнаваемые черты известных мировых моделей, включая Ford Bronco.

Внешний облик Galaxy Battleship 700 напоминает одновременно Land Cruiser и Defender: массивный кузов с четко очерченными линиями, вертикальные передняя и задняя части, мощные бамперы, высокая крыша и расширенные колесные арки. Окна напоминают дизайн Toyota, а круглые фары явно навеяны стилем Land Rover.

В отличие от классических внедорожников, новинка Geely получила современную силовую установку — три электродвигателя с возможностью подзарядки от сети. Ожидается, что этот гибрид обеспечит высокую мощность, а также сможет применять искусственный интеллект для оптимизации управления на сложном бездорожье.

Глава дизайн-студии Geely Флавьен Даше в интервью Auto Express отметил, что при создании нового 4x4 вдохновение действительно черпалось у легендарных моделей: «Была, конечно, определенная вдохновленность [иконическими внедорожниками]. Но если посмотреть на классические внедорожники, их рецептура всегда примерно одинакова».