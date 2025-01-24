Новый Ford Mustang Shelby GT350 сохраняет старую школу с 799 л.с. с наддувом V8 и шестиступенчатой МКП

В 1965 году Кэрролл Шелби продемонстрировал, на что способен оригинальный Ford Mustang, превратив то, что он назвал "автомобилем секретарши", в культовый Shelby GT350. А сейчас, спустя 60 лет, на рынке появился новый Shelby GT350, а также гоночная версия GT350R, обе оснащены мощным компрессорным V8-двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Любители масл-каров наверняка помнят последний Shelby GT350, выпущенный Ford, потому что он имел V8 с плоским коленчатым валом, способный разгоняться до 8 250 оборотов в минуту - что ранее ни один Mustang не мог сделать. Однако на этот раз новые модели GT350 будут собирать в Shelby American.

Более уличная версия GT350 доступна либо с серийным 5,0-литровым V8 'Coyote' мощностью 473 л.с., либо Shelby может добавить компрессор Whipple, повышающий мощность до 799 л.с. - увеличение почти на 70 процентов. Это значение достигается при использовании 93 октанового американского бензина, однако 98 или 99 октанов, которые мы используем здесь, позволят выжать еще больше мощности.

Будь то атмосферный или компрессорный двигатель, GT350 доступен с шестиступенчатой механической коробкой и коротким переключателем, либо с последней десятиступенчатой автоматической трансмиссией от Ford.

Среди других улучшений - новая система подвески, которая понижает GT350 примерно на дюйм по сравнению с серийной, регулируемые передние и задние стабилизаторы, выхлопная система Borla и легкие 20-дюймовые кованые легкосплавные диски, обутые в шины Michelin Pilot Sport.