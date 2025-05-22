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Новый трехколесный электрический мотоцикл Fiat Tris готов захватить трон Piaggio Ape.

Fiat представила новый электрический пикап Tris с тремя колесами для грузоперевозок. Модель предназначена для «последней мили» и имеет ресурсней аккумулятор, чем у Citroen Ami. Сможет ли этот необычный автомобиль завоевать рынок?
РедакцияР
Редакция
22.05.2025, 18:52·3 мин
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Фото: autoexpress

Если новый Fiat Panda кажется вам слишком утонченным, то можно обратить внимание на новый Tris компании - трехколесный, полностью электрический пикап.

Мы знакомы с Reliant Robin и Morgan 3 Wheeler здесь, в Великобритании, но в Италии рынок трехколесных транспортных средств доминировался мотоциклетным Piaggio Ape. Однако из-за европейского законодательства Ape был снят с продажи в ЕС и теперь предлагается только в Индии и Африке.

И вот появляется этот Fiat Tris. Под брендом коммерческих автомобилей Fiat Professional Tris будет продаваться в Индии и Африке, хотя генеральный директор Fiat Оливье Франсуа дал надежду на запуск здесь, сказав: "Мы считаем, что его потенциал гораздо шире. Европа может быть следующей, потому что такое умное, устойчивое решение говорит на универсальном языке."

Tris не призван конкурировать с обычными фургонами. Вместо этого, по словам Fiat, его маленький электрический трехколесный транспорт предназначен для так называемых "последнемильных" доставок, транспортировки "разнообразных товаров, таких как фрукты, песок или мебель" - или, мы подозреваем, что угодно в пределах его грузоподъемности в 540 кг.

За питание Tris отвечает батарея ёмкостью 6,9 кВт-ч (больше, чем у Citroen Ami ёмкостью 5,5 кВт-ч), которая обеспечит запас хода 55 миль по циклу испытаний мотоциклов мира (WMTC), на девять миль больше, чем у Citroen. 12-сильный электродвигатель Fiat способен развивать максимальную скорость 28 миль в час.

Зарядка осуществляется через стандартную домашнюю розетку, поэтому зарядка от нуля до 80 процентов займет 3,5 часа; полная зарядка с нуля занимает почти пять часов. Однако, как указывает Fiat, это позволяет профессионалам заряжать свое транспортное средство ночью или между сменами, "обеспечивая максимальное время работы и эффективность для повседневных операций".

Фото: autoexpress

У Tris нет дверей (что, по словам Fiat, поможет в работах, требующих частого выхода и входа водителя), но салон оснащен несколькими отделениями для хранения, перчаточным ящиком, портом зарядки USB-C, 12-вольтовой розеткой и даже цифровым приборным дисплеем диагональю 5,7 дюйма.

Пока нет информации о ценообразовании для предполагаемого рынка транспортного средства, но известно, что Tris будет предлагаться с выбором из трех кузовов: кузов пикапа, шасси-кабины и платформа для перевозки грузов.

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