Fiat представит новые модели «GigaPanda» и «Fastback» на Парижском автосалоне 2026 года

На Международном автосалоне в Париже, который пройдет в октябре 2026 года, Fiat представит сразу два новых семейных внедорожника — GigaPanda и Fastback. Официальный дебют моделей состоится спустя более двух лет после того, как были показаны их концептуальные версии.

Вместе с серийными новинками компания продемонстрирует и свой последний концепт-кар. По данным Auto Express, этот прототип, вероятно, станет предвестником компактного городского автомобиля Fiat Pandina, чья премьера ожидается в 2027 году. Известно, что будущая Pandina будет оснащена бензиновым двигателем.

На автосалоне Fiat будет бороться за внимание публики с другими брендами, входящими в концерн Stellantis. Peugeot намерен сделать “мощное и эмоциональное заявление”, возможно, впервые показав новый Peugeot 208. Citroen готовит загадочный концепт-кар, который, по словам представителей марки, “насыщен индивидуальностью”. Кроме того, ожидается премьера нового Lancia Gamma — конкурента Ford Capri SUV.

Для Fiat запуск сразу двух новых семейных SUV — значимое событие. Модель, известная как GigaPanda (не исключено, что она получит другое название в серийном исполнении), возможно, будет предлагаться и в семиместной версии.

Fastback займет нишу, оставшуюся после ухода Fiat Tipo, который короткое время продавался в Великобритании как бюджетный хэтчбек, способный конкурировать с Ford Focus. Главная ставка Fiat — седан, который на рынках Алжира и Турции реализуется под именем Egea и собирается там же. В Бразилии под названием Fastback продается купе-кроссовер. Новый Fastback призван заменить все эти модели одновременно, и, как ожидается, появится и на других рынках.