Новый электрический Alpine A110: спортивный автомобиль следующего поколения демонстрирует спортивное наследие бренда

Готовы к первому двухместному электрическому купе с "душой" французского гоночного бренда Alpine? Оно приближается с быстротой молнии и обещает стать чем-то особенным, чтобы составить конкуренцию грядущим электрическим Cayman и Boxster от Porsche, сообщили ряд руководителей Alpine журналистам Auto Express на 70-летнем юбилее бренда в его родном городе Дьеппе.

Глава Alpine Филипп Криф и неутомимый лидер Renault Group Лука де Мео беседовали подробно о электрической версии купе вместо модели A110, раскрыв ряд технических особенностей.

Электрическое купе будет построено на специализированной платформе для спортивных автомобилей, будет иметь целевой вес 1450 кг (почти как у Cayman GT4 RS), сможет проехать более 350 миль на одном заряде и оснащено двумя моторами в колесах, которые генерируют "больше чем достаточно мощности - я могу гарантировать это," - заверяет бывший директор по инжинирингу Ferrari Криф.

A110 станет угловым камнем попытки Renault Group забрать на себя наследие Alpine в гоночных сериях Формула 1 и Чемпионата мира по выносливости и превратить бренд в процветающего производителя семи премиальных моделей, находящегося на передовых позициях в области новых технологий. Критически важно, чтобы низкорослый электрический кроссовер бренда - A390, представленный на мероприятии в Дьеппе, стал успешным, чтобы начать генерировать прибыль, необходимую компании для инвестиций.