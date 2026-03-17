Новый DS No7 представлен с авангардным дизайном и впечатляющим интерьером

Компания DS представила новую версию своего среднеразмерного внедорожника — DS No7, которая сменит предыдущую модель 7 SUV. Новинка отличается выразительным внешним видом в стиле флагманского No8 и предлагает расширенный набор силовых установок.

DS No7 сохранил узнаваемый передний облик, аналогичный кроссоверу No8: внедорожник оснащён светящейся решёткой радиатора и двухцветным капотом. Оба автомобиля построены на платформе STLA Medium и доступны с электрическими силовыми агрегатами. Однако ключевым отличием новой модели стала возможность выбора гибридного двигателя.

По словам директора по продукту DS Automobiles Одри Амар, рынок переживает изменения, и не все покупатели готовы полностью перейти на электромобили. «Для семейных автомобилей необходим мягкий гибрид», — отметила она в интервью Auto Express.

Ранее DS, как и Alfa Romeo, делали ставку преимущественно на электрификацию, однако теперь компания предложит гибридную версию мощностью 143 л.с. В отличие от предшественника, который предлагался с подключаемыми гибридами и дизельными моторами, DS No7 будет оснащён 1,2-литровым турбированным трёхцилиндровым двигателем Stellantis, работающим в паре с электромотором на 28 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Данный мотор уже используется в Citroen C5 Aircross и позволяет в условиях города передвигаться на электричестве до 50% времени поездки.

По оценкам DS, No7 способен расходовать около 53 миль на галлон топлива, а выбросы CO2 составляют от 119 до 128 граммов на километр. Эти показатели, как отмечает производитель, превосходят показатели конкурирующих премиальных моделей. Эффективность становится одним из ключевых направлений развития бренда, что отражается и на возможностях электроверсий.

Что касается электрических модификаций, DS No8 с кузовом купе-седан длиной 4,8 метра способен проехать на одном заряде до 465 миль. DS No7, несмотря на более высокий кузов внедорожника, получил те же аккумуляторы ёмкостью 97,2 кВт⋅ч и 73,7 кВт⋅ч. При этом дальность хода электрической версии No7 практически не уступает более обтекаемому No8 и составляет примерно 460 миль.