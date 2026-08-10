Новый Dodge Charger Super Bee мощностью 600 л.с.

Компания Dodge представила новую лимитированную версию Charger Super Bee, которая, несмотря на отсутствие V8, стремится оправдать ожидания поклонников мощных автомобилей. Под капотом модели установлен шестицилиндровый двигатель мощностью 600 лошадиных сил, который передает всю свою энергию на задние колеса — это возвращает модели статус настоящего маслкара.

Текущая версия агрегата Hurricane от Stellantis, материнской компании Dodge, стала самой мощной среди всех представленных ранее. Новый двигатель превосходит по мощности установку в Charger Scat Pack на 50 л.с., а также опережает 5,0-литровый V8 Ford Mustang на 143 л.с.

В основу модели лег шестицилиндровый мотор объемом 3,0 литра. Здесь установлены увеличенные турбокомпрессоры Garrett, а также модернизирована система впуска и интеркулеры. Эти доработки позволили повысить эффективность подачи воздуха и топлива, благодаря чему максимальный крутящий момент теперь доступен с 3 000 оборотов в минуту и удерживается дольше.

Каждый новый Dodge Charger с бензиновым двигателем оснащается системой полного привода. Однако Super Bee получил специальный режим, который позволяет перевести автомобиль в заднеприводную конфигурацию. Активация режима осуществляется с помощью отдельной кнопки на руле и возможна на любой скорости — аналогично решениям, уже применяемым в BMW M3 и M4.

Dodge отмечает, что отклик на нажатие педали акселератора стал более острым, была доработана система Launch Control, а отдельные компоненты трансмиссии усилены для работы с увеличенной мощностью мотора. Это позволило Charger Super Bee ускоряться до 60 миль в час за 3,6 секунды и преодолевать четверть мили за 11,8 секунды.