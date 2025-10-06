Главная Новости Новый концепт Dacia Hipster — предвестник будущего угловатого электромобиля за £13,000
Dacia Hipster — доступный электрокар за 13 000 фунтов с запасом хода 100 км, лёгкой конструкцией и компактными размерами для городской эксплуатации.
Редакция
06.10.2025, 07:12·2 мин
Фото: autoexpress

В автомобильной индустрии продолжается обсуждение вопроса о создании доступного электрокара. Однако, компания Dacia решила перейти от слов к делу и представила свою версию бюджетного электромобиля — Dacia Hipster, стоимостью около £13,000.

Компактный электрокар имеет длину всего три метра, но при этом в его салоне предусмотрено четыре места. Внешний облик автомобиля выполнен в стиле внедорожников, а высокая посадка водителя обеспечивает обзор на уровне с более крупным кроссовером Bigster, что положительно сказывается на ощущении безопасности пассажиров.

Какой запас хода у Dacia Hipster?

Одним из основных достоинств Dacia Hipster стала масса — всего 800 кг, что на 20% меньше по сравнению с 3,7-метровым Dacia Spring EV. Снижение веса удалось достичь, в том числе, благодаря оптимальному размеру батареи. Электрокар способен проехать около 100 километров, или 62 мили, что почти в три раза превышает средний дневной пробег во Франции.

Помимо этого, уменьшение габаритов позволило снизить массу, себестоимость материалов и уровень выбросов углекислого газа, что делает Dacia Hipster не только доступным, но и экологичным выбором.

Источник

