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В сентябре состоится премьера нового электромобиля Cupra Raval EV

Cupra Raval: новый электромобиль с сентябрьским дебютом и "переворотом" для VW Group. Спортивная альтернатива ID.2, силовые показатели и цена — главные детали.
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 18:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Новый компактный электромобиль Cupra Raval был подтвержден для презентации в сентябре, перед его появлением на дорогах Великобритании в первой половине 2026 года.

Модель, являющаяся сестринским автомобилем грядущего Volkswagen ID.2, будет показана на выставке IAA Mobility в Мюнхене, и бывший глава Cupra Уэйн Гриффитс описал автомобиль как "игровой изменение" как для Cupra, так и для концерна VW.

Гриффитс, беседуя с Auto Express о машине вскоре перед своим внезапным уходом с поста генерального директора в конце прошлого месяца, сказал, что Raval, наряду с запуском бренда Cupra как отдельной единицы, были "двумя крупными ставками", которые фирма сделала в последние годы.

Cupra будет производить ID.2 и его более высокий кузов ID.2 All на своем заводе в Марторель недалеко от Барселоны наряду с Raval, при этом ожидается, что Cupra будет стоить около £21 000. Skoda Epiq, который должен появиться позже в 2026 году, будет иметь одну и ту же базу, но не будет собираться в Испании.

В отличие от VW ID.3 и Cupra Born, более мелкие электромобили брендов будут иметь передний привод. Ожидается, что модели верхнего уровня будут иметь 223 л.с. и запас хода в 273 мили, хотя также будут доступны более скромные показатели мощности и запаса хода, чтобы обеспечить автомобилю стартовую ценовую точку.

Raval будет предложен в качестве более спортивной альтернативы более массовому ID.2, с спортивной подвеской, отличным рулевым управлением и выбором программного обеспечения для подчеркивания позиционирования. Cupra останется верным дизайну концепции UrbanRebel 2021 года, причем название Raval взято из района Барселоны.

Также в разработке находится горячая версия Raval VZ, следуя за выпущенной в прошлом году Born VZ, поскольку Cupra стремится к наличию спортивной версии каждой из своих моделей, хотя спортивная версия новичка, вероятно, не появится до 2028 года.

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