Великобритания встретит новый Cupra Formentor VZ5 с мотором от Audi RS 3

Компания Cupra расширяет линейку Formentor, представив в Великобритании новую, самую мощную версию VZ5, оснащённую знаменитым пятицилиндровым двигателем от Audi RS 3. До этого времени эта модификация была доступна только на рынках с левым рулём.

В основе Formentor VZ5 лежит турбированный 2,5-литровый мотор, развивающий 384 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Это заметно превышает показатели нынешней версии VZ3, которая оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 328 л.с. и 420 Нм.

Благодаря такому приросту мощности, динамика VZ5 значительно улучшилась. Новинка разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, что более чем на полсекунды быстрее, чем у VZ3. Максимальная скорость VZ5 составляет 155 миль в час. Как и Audi RS 3, Formentor VZ5 получил систему полного привода с технологией распределения крутящего момента, а также семиступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Это второй автомобиль в концерне Volkswagen Group, который использует данный пятицилиндровый турбомотор, после Audi RS 3. Ожидается, что в ближайшем будущем к ним присоединится и Volkswagen Golf R с аналогичным двигателем — этот прототип уже замечен на тестах на трассе Нюрбургринг.

Стоимость Cupra Formentor VZ5 для британского рынка пока не объявлена, однако ожидается, что цена окажется заметно выше нынешней VZ3 333, которая стоит 54 645 фунтов. В общей сложности для Великобритании планируется выпустить только 4 000 экземпляров VZ5. Начало производства намечено на начало 2026 года. Тем, кто не готов ждать, Cupra предлагает рассмотреть к покупке подержанные Audi RS 3 через сервис Auto Express Buy a Car — как в кузове хэтчбек, так и в версии седан.

Внешне VZ5 отличается от других версий Formentor рядом визуальных доработок. Среди них — переработанный передний бампер, новый сплиттер с выгравированной надписью VZ5, расширенные колесные арки, уникальный задний бампер и сдвоенные диагональные выхлопные патрубки с медным покрытием. В салоне установлены особые ковшеобразные сиденья с усиленной боковой поддержкой.

Автомобиль также получил эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные диски цвета медь, дополнительную фирменную символику VZ5, а также широкий выбор вариантов окраски кузова — как металлических, так и матовых. Среди них отмечены такие оттенки, как ‘Midnight Black’, ‘Dark Void’, ‘Magnetic Tech Matt’, ‘Century Bronze Matt’ и ‘Enceladus Grey Matt’.