Новый Changan Deepal S07 всего через несколько недель появится на рынке Великобритании: превосходит Tesla Model Y по цене, но не по запасу хода

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Опять один из китайских производителей представил электрический кроссовер, готовый сразиться с бестселлером Tesla Model Y. Сегодняшним вызывающим является новый Changan Deepal S07, который поступит в продажу на британском рынке уже в ближайшие месяцы по цене от £39,950. Это на более чем £5,000 дешевле, чем у его основного конкурента.

Цена на Deepal S07 практически сравнима с Skoda Enyaq и Hyundai Ioniq 5 – двумя другими электрическими среднеразмерными кроссоверами, которые мы высоко оцениваем, и уступает недавно появившемуся китайскому конкуренту XPeng G6. Однако он не может конкурировать с Renault Scenic, доступным почти за £37k.

Дальность хода и скорость зарядки оставляют желать лучшего

Но в то время как Deepal S07 может конкурировать с соперниками по цене, заявленная дальность хода в 295 миль далека от лучших в классе, несмотря на использование автомобилем большой батареи на 80 кВтч. Для сравнения, самая эффективная версия обновленной Tesla Model Y может проехать до 387 миль на одном заряде, и даже базовая модель имеет дальность хода 311 миль.

Возможности зарядки Deepal S07 не компенсируют недостаток в дальности хода. Максимальная скорость зарядки составляет 92 кВт, и в результате требуется целых 48 минут, чтобы зарядить батарею с 10 до 80 процентов. Большинство конкурентов Changan могут справиться с этой задачей менее чем за полчаса, в то время как для Hyundai Ioniq 5 потребуется всего 18 минут.

Богатая комплектация, итальянский дизайн

По крайней мере, заказать автомобиль можно будет быстро, поскольку будет доступна только одна комплектация с панорамной крышей из стекла, электрическим задним люком, сенсорным дисплеем 15,6 дюйма, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядной площадкой, дисплеем с дополненной реальностью для навигации, звуковой системой с 14 динамиками, включая динамики в подголовниках, и подогреваемыми и вентилируемыми передними сиденьями.