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Современным автомобилям не хватает веселья: добавьте больше держателей для багетов

Держатель для багета в Renault 4 за £138 занимает место в ногах пассажира, но остаётся забавным аксессуаром для бутылок и подходит также для Renault 5.
РедакцияР
Редакция
07.11.2026, 17:32·2 мин
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Фото: autoexpress

С тех пор как я установил в Renault 4 официальный держатель для багета, я использовал автомобиль последние несколько месяцев. Однако по прямому назначению — для перевозки длинного батона — аксессуар пригодился лишь дважды. И оба раза это было нужно для фотографии.

Гораздо чаще я использовал его для бутылок с напитками, поскольку система подстаканников в R4 довольно неудобна. Держатель для багета стоит £138, а его крепление к центральной консоли заметно уменьшает пространство в ногах пассажира.

Полагаю, в Великобритании такой аксессуар выглядит менее практичным. Если здесь вообще покупать багет, то, скорее всего, в рамках большой закупки в супермаркете: его приходится убирать в большую сумку вместе с остальными товарами, которые затем отправляются в багажник. В моём случае, поскольку я ленюсь, багет и вовсе доставляют вместе с заказом продуктов на дом. Да и уютная деревенская булочная здесь встречается не так часто, как по другую сторону Ла-Манша.

Тем не менее мне по-прежнему нравится этот держатель для багета. Я бы рекомендовал редактору фотографий Auto Express Dawn Grant установить такой аксессуар в R4, которым она сейчас пользуется. То же самое касается любого другого владельца 4. Держатель также совместим с 5. Мне нравится он не из-за ограниченной практичности, а потому, что символизирует немного веселья.

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