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Подтвержден выпуск нового роскошного внедорожника BMW X7, также готовится электрическая версия iX7

BMW подтвердила возвращение своего самого крупного SUV X7 нового поколения. Новая модель, скорее всего, появится в 2027 году и будет базироваться на платформе CLAR с возможностью установки электрического двигателя.
РедакцияР
Редакция
09.05.2025, 17:12·2 мин
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Фото: autoexpress

Крупные внедорожники – это серьезный бизнес, и BMW только что подтвердила, что ее самый крупный внедорожник, X7, вернется в новом поколении.

Относительно незаметное заявление было сделано во время финансового отчета BMW за первый квартал, где компания объявила о затратах на исследования и разработку для грядущей линейки Neue Klasse (которая будет запущена в конце этого года с новым iX3) а также "моделей-преемников BMW X5 и BMW X7".

Мы уже давно знаем, что X5 вернется с пятого поколения модели в следующем году, и мы также видели его во время тестирования с явными дизайнерскими влияниями от концепций Neue Klasse от BMW. Но это первый раз, когда мы получили подтверждение о втором поколении X7, и пока мы еще не видели новую машину на дороге.

Как и с новым X5, который должен выйти в 2026 году, X7, скорее всего, появится в 2027 году и ожидается, что он будет построен на модернизированной версии существующей платформы BMW Cluster Architecture (CLAR). Эта платформа способна работать как с внутренними сгораниями, так и с электрическими силовыми установками. Хотя BMW не предполагает, что новый X7 получит вариант с полностью электрическим двигателем, немецкая компания, по крайней мере, зарегистрировала торговую марку 'iX7'.

Однако не следует удивляться появлению полностью электрической версии iX7, учитывая, что BMW находится в процессе создания электрических вариантов своих основных моделей. Программа Neue Klasse предполагает появление сначала iX3 размером с X3, за которым последует полностью электрическая версия 'i3' 3 Series и в более поздний период электрическая 'i1' 1 Series.

Возможно, компоненты электрической версии iX7 могут быть взяты из i7. В основе i7 на платформе CLAR находится аккумуляторная батарея ёмкостью 105,7 кВтч с тремя различными мощностями: одномоторный заднеприводный агрегат мощностью 449 л.с., двухмоторный полноприводный вариант мощностью 537 л.с. и топовая двухмоторная версия с 650 л.с.

Учитывая, что X7 – это внедорожник, можно ожидать, что будут предложены только варианты с двумя электродвигателями и полным приводом.

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