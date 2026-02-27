Немецкий автогигант случайно подтвердил выход новых моделей — «BMW M2 xDrive», «BMW iX4» и других

Компания BMW преждевременно раскрыла детали новых моделей на своем североамериканском сайте, что вызвало волну обсуждений среди поклонников марки.

Наибольший интерес вызвало подтверждение выхода полноприводной версии BMW M2 с системой xDrive. Ранее ходили слухи о том, что спортивное купе получит привод на все четыре колеса, поскольку до сих пор этот автомобиль оставался единственным в линейке M, который передавал всю мощность исключительно на задние колеса.

Стоит отметить, что стандартная версия BMW 2 Series Coupé уже доступна с полным приводом, а покупатели могут сэкономить более 5 000 фунтов, воспользовавшись сервисом Auto Express Buy A Car.

Судя по размещённой информации, BMW M2 xDrive будет оснащаться исключительно автоматической коробкой передач. В то же время, для поклонников классических решений остаётся хорошая новость — заднеприводная версия M2 останется в продаже и, вероятно, сохранит возможность выбора шестиступенчатой механической коробки передач.

Ожидается, что обе модификации будут оснащаться 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 473 л.с. Не исключено, что версия xDrive получит небольшое увеличение мощности, чтобы компенсировать дополнительный вес системы полного привода. Подобное решение уже реализовано в модели M2 CS с отдачей в 532 л.с.