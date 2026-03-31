Новый BMW iX3 стал дешевле с добавлением версии «40», и всё равно проезжает 395 миль

Компания BMW представила новую базовую версию электрического внедорожника iX3. Модель BMW iX3 40 получила аккумулятор меньшей емкости и один электромотор, расположенный на задней оси, а также более доступную стартовую цену — £53,250. Это на £5,525 дешевле по сравнению с модификацией 50xDrive. Начало продаж нового варианта в Великобритании запланировано на лето 2026 года.

Главным отличием новинки для покупателей стал уменьшенный аккумулятор, емкость которого составляет 82,6 кВт·ч вместо прежних 112 кВт·ч. Это изменение снизило запас хода до 395 миль, что остается весьма конкурентоспособным показателем среди базовых электромобилей, несмотря на то, что версия с большей батареей способна проезжать почти 500 миль без подзарядки.

Максимальная скорость зарядки нового аккумулятора составляет 300 кВт, однако за 10 минут можно добавить 186 миль пробега, а заряд от 10 до 80 процентов занимает всего 21 минуту.

За счет одного электромотора на задней оси максимальная мощность и крутящий момент составляют 315 л.с. и 500 Н·м соответственно. Разгон до 62 миль в час занимает 5,9 секунды — это примерно на 1,2 секунды медленнее, чем у более мощной полноприводной версии. Однако меньшая масса автомобиля, обусловленная отсутствием второго мотора и уменьшенным аккумулятором, может положительно сказаться как на эффективности, так и на управляемости iX3 40 по сравнению с 50xDrive.

Как и другие версии, iX3 40 построен на 800-вольтовой архитектуре и оснащен центральным компьютером BMW с необычным названием ‘Heart of Joy’, который управляет всеми системами и силовыми установками автомобиля.

Остальные компоненты и опции модели остались без изменений. Внедорожник оснащен цифровым интерфейсом Panoramic iDrive, полностью переработанным экстерьером и отличается отменной управляемостью. Ожидается, что покупателям будут доступны схожие комплектации — Sport, M Sport и M Sport Pro, как и у других модификаций.

После премьеры на Мюнхенском автосалоне в прошлом году BMW iX3 вызвал повышенный интерес, что вынудило компанию увеличить объемы производства для удовлетворения спроса. Новый базовый вариант с более низкой ценой и возможностью проехать почти 400 миль на одном заряде, вероятно, привлечет еще больше покупателей.