Новый BMW i3 Touring впервые официально представлен в тизере

Компания BMW представила полностью электрическую версию седана i3, а также впервые показала универсал i3 Touring. Презентация прошла с участием главы BMW Group Оливера Ципсе, который подтвердил появление новой модели в линейке.

Во время мероприятия за спиной Ципсе продемонстрировали затемненный силуэт универсала i3 Touring. Генеральный директор BMW Group отметил: «3 Series всегда была не только седаном. Я не хочу раскрывать все карты сегодня, но одну модель я готов подтвердить – это BMW 3 Series Touring».

Ципсе также подчеркнул, что универсал традиционно популярен среди деловых клиентов и семей, которые особенно ценят этот тип кузова.

Эксперты не были удивлены анонсом электрического универсала, учитывая, что еще в прошлом году глава BMW M Франк ван Меел не исключил появления полностью электрических версий M3 Touring в будущем.

Как и модели с двигателями внутреннего сгорания, ожидается, что i3 Touring получит аналогичный выбор силовых установок, что и седан i3. На данный момент представлена только версия 50 xDrive с двумя электромоторами мощностью 462 л.с. и крутящим моментом 645 Нм, однако в будущем ожидаются и одномоторные модификации.

Согласно официальным данным, запас хода седана i3 50 xDrive составляет внушительные 559 миль благодаря аккумулятору емкостью 112 кВт∙ч — это лучший показатель среди автомобилей, доступных в Великобритании. Несмотря на то, что универсал будет тяжелее седана, ожидается, что он сохранит лидирующие позиции по запасу хода в своем классе. Время зарядки останется прежним: зарядка мощностью до 400 кВт позволит добавить 248 миль пробега всего за 10 минут.



Что касается дизайна, тизер не раскрывает подробностей, однако заметно, что универсал сохранит узнаваемую форму задних фонарей, характерную для i3. Кроме того, линия остекления к задней части поднимается вверх, придавая кузову спортивный профиль.

Старт производства нового BMW i3 намечен на август, а универсал i3 Touring, по предварительным данным, выйдет на рынок в начале 2027 года. Тем, кто не готов ждать, BMW уже сейчас предлагает электрический универсал i5 Touring, который доступен на сервисе Auto Express Buy A Car со средней выгодой более £16 000.