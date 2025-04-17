Технология HypersonX от BMW придаст электромобилям звучание "наслаждение от вождения"

Электрические автомобили способны двигаться практически бесшумно, и хотя некоторые будут видеть в этом плюс, те, кто жаждет того же уровня звуковой обратной связи, что и от двигателя внутреннего сгорания, были разочарованы. И вот тут на сцену выходит BMW со своей грядущей технологией HypersonX.

HypersonX будет запущен на моделях Neue Klasse бренда, первой из которых станет новый iX3, премьера которого состоится на этогоднем Мюнхенском автосалоне. BMW утверждает, что HypersonX создаст "уникальный звуковой пейзаж для Neue Klasse", но это не ограничивается попыткой просто воссоздать звуки двигателя внутреннего сгорания.

Разработанный совместно с системой Panoramic iDrive от BMW (которая также будет запущена на автомобилях Neue Klasse), HypersonX включает в себя 43 звуковых сигнала и "особые звуковые эффекты" для режимов езды Personal и Sport.

Было создано более девяти миллионов звуков для HypersonX, и хотя нам предстоит подождать до премьеры нового iX3, чтобы услышать результаты усилий компании, BMW заявляет, что технология создаст "эмоциональное взаимодействие между водителем и его автомобилем".

Компания добавляет, что звуки движения HypersonX будут вдохновлены "звуками природы" и "структурами из миров искусства и науки". Тем не менее, стремясь удовлетворить поклонников классики, фирма также говорит, что система "воплотит в себе удовольствие от вождения, за которое BMW известен".

Ренцо Витале, креативный директор по звуковому дизайну в BMW, сказал: "Уникальный звуковой спектр HypersonX играет ключевую роль в том, чтобы придать модели Neue Klasse свой собственный, выразительный характер в звуковом плане. Сосредоточившись на точности, теплоте и легкости, мы можем создать прямую эмоциональную связь между водителем и его автомобилем."