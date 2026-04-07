BMW представит новые 7 Series и i7 уже в этом месяце: «резко обновлённый облик», больше технологий и аккумуляторы Rimac

В преддверии официальной премьеры на автосалоне в Пекине, которая состоится через несколько недель, стали появляться новые подробности о BMW i7 и масштабных обновлениях, которые получит эта модель. Производитель сообщил, что новый флагман бренда будет оснащён инновационной батарейной технологией, разработанной совместно с компанией Rimac. Это позволит новинке занять лидирующие позиции среди больших электромобилей как на европейском рынке, так и в Китае.

По информации BMW, будущий i7 последует примеру моделей Neue Klasse i3 и iX3, получив современные аккумуляторные элементы шестого поколения цилиндрической формы. Такое техническое решение обеспечит прирост энергоёмкости до 20 процентов по сравнению с нынешней версией i7, что приблизит запас хода к отметке в 500 миль — именно столько сегодня ожидают от представительских электрических седанов.

Текущий BMW i7 укомплектован батареей ёмкостью 102 кВт⋅ч, которая обеспечивает пробег от 350 до 380 миль в зависимости от модификации. Ожидается, что аккумуляторная батарея новой генерации увеличится как минимум до 112 кВт⋅ч, аналогично новому BMW i3.