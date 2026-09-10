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Новая BMW 3 серии: все подробности о бензиновых двигателях, технологиях и мощной версии M350

Новая BMW 3 Series выйдет с бензиновыми и гибридными версиями параллельно с электрическим седаном i3: рассказываем о платформе, дизайне и различиях моделей.
РедакцияР
Редакция
10.09.2026, 16:53·2 мин
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Фото: autoexpress

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BMW готовится представить кардинально обновленную бензиновую BMW 3 Series, которая будет продаваться параллельно со своим электрическим родственником — новым седаном BMW i3.

Модель получит бензиновые и подключаемые гибридные силовые установки, включая ряд высокопроизводительных версий, таких как M350 и M3 Competition. В нынешнем поколении они пользуются чрезвычайно высокой популярностью. Мы уже испытали прототип новой M350 и пришли к выводу, что по сравнению с текущей моделью автомобиль стал значительно лучше.

Оценить все достоинства новой 3 Series в полной мере можно будет только после официальной премьеры, которая состоится через несколько недель. А пока известно следующее.

В чем разница между новой 3 Series и i3?

На первый взгляд различие между моделями заключается только в силовых установках. Однако на деле отличий значительно больше, чем может показаться, несмотря на стремление BMW сделать автомобили максимально похожими внешне и по ощущениям от вождения. В частности, i3 построен на специально разработанной платформе BEV, тогда как новая 3 Series получила существенно переработанную версию архитектуры CLAR, которая используется в нынешней модели.

Это заметно уже по пропорциям автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в сравнении с BEV-версией. Новая 3 Series не только длиннее i3, но и имеет более длинный капот относительно общей длины кузова. Такая традиционная силуэтная схема во многом обусловлена необходимостью разместить фирменный рядный шестицилиндровый двигатель, а также коробку передач, карданный вал, задний дифференциал и другие компоненты.

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