Новый электрический Nissan Juke уже в пути для дуэли с Dacia Spring

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Компания Nissan спешит с выпуском небольшого кроссовера на доступном электрическом двигателе, чтобы конкурировать с Volkswagen ID.1. В то же время японский автопроизводитель, находящийся в борьбе за оживление своего затухающего глобального бизнеса, обращается за помощью к членам семьи – Renault и Dacia, чтобы помочь осуществить запуск своего нового "малыша" к концу 2026 года.

Небольшой кроссовер будет использовать компоненты обновленной модели Renault Twingo и ее новейший литий-железофосфатный (LFP) аккумулятор, чтобы ускорить запуск модели и помочь снизить стоимость до £20,000. Это впечатляющая цена для электромобиля, который будет собран в Восточной Европе, а не в Китае.

Именно в Китае собирается оригинальная версия другой машинки из этой семьи, Dacia Spring. Но с учетом новых тарифов на импорт в ЕС, уменьшающих прибыль Dacia, ее преемник, безусловно, будет производиться на заводе Renault Group в Ново-Место, Словения, наряду с Twingo и Nissan. Бренды давно образуют альянс (также включающий Mitsubishi), начатый, когда Renault спас Nissan от банкротства в 1999 году.

Новый дизайн автомобиля Nissan

Ставки делаются на то, что дизайн нового "малыша" Nissan будет близок к Spring, а не к Twingo. Это связано с тем, что у городского автомобиля Renault необычный силуэт "моноспейс", с наклонным носом, которым плавно переходит в лобовое стекло.