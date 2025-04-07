На подходе новый "малыш" Land Rover Defender Sport

Несомненные доказательства новой версии Land Rover Defender теперь стали явными с появлением первых дорожных прототипов перед ожидаемым анонсом в следующем году. Эта модель, ориентированная на городскую среду, не только будет меньше по размеру, чем существующий Defender, но также будет оснащена электрической силовой установкой.

Новая модель станет одной из шести, которые JLR запустит к 2026 году, расширяя феноменально успешный ряд Defender более компактной и доступной версией, аналогичной моделям Discovery и Range Rover Sport. Мы обратились в компанию за разъяснениями, но получили ответ: «JLR не комментирует будущие программы по продукции или спекуляции».

Однако, по фотографиям, теперь мы можем раскрыть многое о том, каким путем пойдет Land Rover с Defender Sport, начиная с пропорций, соответствующих текущему Defender. Это видно по короткому заднему свесу, прямоугольным аркам колес и очень вертикальной задней стойке.

Из этого прототипа пока не ясно, вернется ли задняя дверь к традиционному вертикальному типу открывания или сохранит боковую конструкцию полноразмерного Defender. Но в любом случае салон должен обеспечить внушительное внутреннее пространство, учитывая габариты автомобиля.

Есть некоторые отличия, указывающие на более низкую ориентацию автомобиля на бездорожье, потому что передняя часть выглядит не такой массивной, и передний бампер не обещает такого же угла атаки. Под маскировкой также можно различить несколько других деталей, таких как более тонкие горизонтальные фары и новый дизайн врезных дверных ручек.