Новый Audi Q7 усилит ставку на гибридные технологии, бросая вызов BMW X5

Компания Audi продолжает последовательное обновление своей линейки крупных внедорожников. Уже в ближайшие месяцы публике будет представлен совершенно новый Audi Q7, который станет современным воплощением популярного семиместного кроссовера. Эксклюзивное изображение дает представление о том, чего стоит ожидать от новинки.

Модель сохраняет уверенные позиции на рынке, поэтому ожидается, что стоимость нового Q7 останется на уровне текущей версии. В Великобритании стартовая цена составит около £75 000, а продажи начнутся до конца текущего года.

В основе нового Q7 лежит платформа PPC от Audi, которая является масштабной модернизацией MLB-Evo — именно эта архитектура используется в нынешнем поколении автомобиля. Ключевые изменения аналогичны тем, что были реализованы при переходе Audi A4 к новому A5. Среди них — новая электронная система, позволяющая интегрировать более мощные и гибкие электрифицированные силовые агрегаты.

Одним из главных нововведений станет современный гибридный двигатель на базе V6. Он будет сочетать в себе бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом, электрический мотор и аккумуляторную батарею на основе литий-ионных технологий. Хотя точные характеристики пока не раскрываются, производитель обещает значительное улучшение по сравнению с нынешней гибридной версией Q7.

Ожидается, что мощность гибридной установки достигнет примерно 400 л.с., а запас хода на электротяге составит от 60 до 80 миль. Общий пробег при подключении бензинового двигателя может приблизиться к 500 милям.