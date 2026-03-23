В Китае представлен новый AUDI E7X с мощной батареей

Компания AUDI официально представила новый электрический внедорожник E7X SUV — это второй автомобиль, выпущенный под брендом AUDI, который является совместным предприятием Audi и китайской корпорации SAIC, материнской компании MG, ориентированным на рынок Китая.

Новая модель E7X SUV разрабатывалась на базе современных технологий в области электромобилей. Автомобили AUDI строятся на инновационной платформе Advanced Digitised Platform, которая уже использовалась в дебютной модели компании — E5 Sportback. Как и предшественник, новый внедорожник E7X SUV практически полностью повторяет облик концепта, сохраняя выразительный внешний вид и, что примечательно, полностью отказываясь от традиционной эмблемы Audi с четырьмя кольцами.

Первое публичное появление концепта E SUV состоялось на автосалоне Auto Guangzhou 2025 в Китае. Однако еще до мировой премьеры на выставке Auto China в Пекине в этом году, серийная версия E7X SUV уже появилась на официальном сайте AUDI, и китайские покупатели получили возможность оставить запрос на приобретение автомобиля.

Габариты нового внедорожника внушительные: длина — 5 057 мм, ширина — 2 042 мм, высота — 1 786 мм. По этим параметрам E7X SUV превосходит Audi Q7. Дизайн автомобиля выполнен в стиле AUDI — монолитный силуэт, массивная передняя часть, лаконичные поверхности кузова и светодиодная полоса, объединяющая задние фонари.

Внутреннее убранство E7X SUV пока не было продемонстрировано, но ожидается, что оно будет схоже с интерьером E5 Sportback. Среди ключевых особенностей — панорамный дисплей на всю ширину передней панели, декоративные вставки под бамбук на дверях и центральном тоннеле, скрытые вентиляционные отверстия и цифровые экраны боковых зеркал. Кроме того, AUDI отмечает, что система помощи водителю 360 Driving Assist System адаптирована специально под дорожные условия и особенности трафика в Китае.

За движение E7X SUV отвечает аккумулятор емкостью 109 кВт·ч, обеспечивая запас хода более 466 миль по китайскому стандарту CLTC. Внедорожник оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 670 л.с., что позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,9 секунды. В отличие от Audi Q6 e-tron, использующего платформу PPE с 800-вольтовой архитектурой, E7X SUV построен на платформе с напряжением 900 В и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 400 кВт, благодаря которой можно добавить 200 миль пробега всего за 10 минут.

На сегодняшний день в Китае модель E5 Sportback предлагается по цене от 319 900 юаней (примерно 34 000 фунтов стерлингов). Ожидается, что более крупный внедорожник E7X SUV будет стоить немного дороже.