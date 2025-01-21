Главная Новости Новый горячий хэтчбек Alpine A290 уже доступен для заказа: электрический конкурент MINI JCW от £33 500
Новости

Новый горячий хэтчбек Alpine A290 уже доступен для заказа: электрический конкурент MINI JCW от £33 500

Автомобиль Alpine A290: первые цены и технические характеристики. Заказать новинку уже можно в пяти комплектациях с мощностью до 217 л.с. А также бонусы для первых покупателей.
РедакцияР
Редакция
21.01.2025, 12:21·2 мин
single
Фото: autoexpress

Горячие подробности:

На прошлой неделе в Великобритании наконец-то появилась в продаже Renault 5, а теперь пришло время для его спортивной, но не менее стильной сестры - горячего хэтчбека Alpine A290. Цены начинаются от £33 500 или £345 в месяц при финансировании, и первые автомобили должны начать поступать к клиентам в апреле.

Ответ Франции на MINI JCW должен помочь популярности производителя спортивных автомобилей Alpine, переходящему от создания одной легкой спортивной машины - потрясающего Alpine A110 - к предложению целого ряда из не менее чем семи моделей. Однако все это еще впереди.

Alpine A290 доступна для заказа в пяти комплектациях - GT, GT Premium, GT Performance, GTS и Launch Edition - а также в двух версиях мощности: либо 178 лошадиных сил, либо 217 лошадиных сил, передаваемых на передние колеса в лучших традициях горячего хэтчбека.

Клиенты, которые внесли задаток, чтобы получить один из первых A290, также имеют право на три года бесплатного обслуживания, а также на "VIP Alpine experience", включающий трековые испытания или доступ и гостеприимство на крупных мероприятиях.

Характеристики и цены

Базовая комплектация GT включает 19-дюймовые легкосплавные диски, 10,3-дюймовый цифровой дисплей водителя, 10,1-дюймовый центральный сенсорный экран с предустановленными приложениями Google, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку для смартфона, подогреваемый руль, подогреваемые сиденья, LED-фары и адаптивный круиз-контроль.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация