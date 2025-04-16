В новом выпуске Auto Express протестировали полностью электрический Ford Puma.

Главные события:

В этом специальном выпуске Auto Express на этой неделе мы сели за руль нового Ford Puma Gen-E, чтобы узнать, хватит ли у электрического внедорожника соревновательных навыков для борьбы с очень талантливыми конкурентами.

Мы также составили список 50 лучших британских автомобилей всех времен и отправили новый MINI на встречу с его предками.

Помимо этого, мы заметили испытания нового Land Rover Defender Sport перед его официальным представлением и ближе познакомились с последним седаном Audi A6.

В разделе тест-драйвов мы отправились на дорогу на захватывающем Aston Martin Vanquish, опробовали новый Morgan Supersport и ознакомились с Citroen Holidays camper.

И если этого было недостаточно, у нас есть мега-тест многоцелевых автомобилей, где Dacia Jogger соревнуется с Ford Tourneo Connect и Toyota Proace City Verso.

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