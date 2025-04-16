Новый хэтчбек Kia K4 2026 года впервые представлен на автосалоне в Нью-Йорке.

На выставке New York Motor Show 2025 был представлен впечатляющий хэтчбек Kia K4, который, скорее всего, появится в Европе в качестве замены устаревшему Kia Ceed. Спортивный хэтчбек присоединится к седану K4 на рынках Америки и Южной Кореи, но безусловно пятидверная модель больше понравится европейским покупателям, чем четырехдверный вариант.

Новый K4 хэтчбек имеет драматический дизайн, заимствованный у существующих электрических моделей, таких как EV4. Отличие заключается в длине кузова, которая на 27 см короче, чем у седана K4.

Традиционные "звездные" фары Kia можно увидеть на фарах с светодиодной подписью в форме буквы T, расположенных над агрессивным бампером и почти закрытым капотом. Kia предлагает два уровня отделки: базовую модель и GT-Line, которая включает спортивные передний и задний бамперы, а также большие колеса и шины.

Фото: autoexpress

Внутри новинки Kia интегрированы последние цифровые интерфейсы в одну почти 30-дюймовую панель над тонкой и минималистичной основной панелью. Эта панель состоит из двух дисплеев по 12,3 дюйма - для водителя и информационно-развлекательной системы, а также дополнительного сенсорного экрана между ними, на котором находятся все функции климат-контроля.

Пока что были объявлены только двигатели для американского рынка: оба четырехцилиндровые бензиновые агрегата - базовый вариант объемом 2,0 литра и мощностью 145 л.с. и турбированный 1,6-литровый мотор мощностью 187 л.с. Оба мотора приводят передние колеса, при этом у базовой модели используется вариатор, а у турбированной модели - восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Однако предстоящие модели для европейского рынка, вероятно, будут иметь другой выбор силовых агрегатов. Среди них, вероятно, будут гибридные или подключаемые гибридные варианты, но вряд ли мы увидим дизель нового поколения.

Kia не предоставила официальной информации о появлении автомобиля в Великобритании, но подтвердила, что будет продолжать предлагать как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и электромобили во всех ключевых сегментах рынка Европы в обозримом будущем. Ранее у компании был специализированный европейский центр разработки для таких моделей, ориентированных на европейский рынок, но переход на электрификацию означает, что маловероятно появление специальной европейской замены для Ceed в его текущем виде.