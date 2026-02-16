Новый BMW X5 2026 года замечен в своей «естественной среде» — Южный Кенсингтон, Лондон

В Лондоне был замечен прототип нового BMW X5, что стало неожиданностью для автолюбителей и экспертов. Обычно производители автомобилей предпочитают проводить испытания своих новинок на заснеженных дорогах Скандинавии или в уединённых уголках южной Испании. На этот раз инженеры BMW выбрали одну из самых оживлённых частей британской столицы — район Саут-Кенсингтон.

Ожидается, что следующая генерация BMW X5 дебютирует в середине 2026 года. Автомобиль будет представлен с широким спектром силовых установок: бензиновыми, гибридными с возможностью подзарядки от электросети, полностью электрическими, а также с водородным топливным элементом для отдельных рынков.

Благодаря такому разнообразию модификаций новый X5 намерен конкурировать с самыми разными представителями сегмента дорогих внедорожников. Среди его соперников окажутся как традиционные, так и электрические версии Porsche Cayenne, будущий Audi Q7, обновленный Mercedes GLE, который поступит в продажу в ближайшие месяцы, и Range Rover Sport. Помимо этого, BMW нацелена на конкуренцию с Volvo EX90, а также с более спортивной моделью Polestar 3.

Причины, по которым испытания проходят именно в Лондоне, до конца не ясны. Судя по внешнему виду прототипа и установленным универсальным световым приборам, речь идет о ранней стадии разработки. Наиболее вероятно, что инженеры BMW тестируют функции автономного вождения, собирая данные о дорожном движении и разметке, характерных для британских дорог и, в частности, для Лондона.