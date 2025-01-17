Гибридный Genesis Electrified GV70 2025 года получает увеличенный аккумулятор, большие экраны и стильный новый дизайн

Автомобиль Genesis Electrified GV70 был обновлен к 2025 году, и марка надеется, что увеличенная батарея для дополнительного запаса хода, огромный новый дисплей 27 дюймов и деликатно улучшенный стиль будут достаточными для того, чтобы удержаться наравне с Audi Q6 e-tron, Polestar 4 и следующим поколением BMW iX3, которые ожидаются позже в этом году.

Визуальные изменения начинаются с модифицированного переднего бампера, призванного придать автомобилю более широкий вид, а также более яркой отделки для панели «решетчатой решетки» и нижнего воздушного впуска. Характерные раздельные фары также оснащены технологией Genesis ‘Micro Lens Array’ matrix-LED, недавно добавленной в купе GV60.

В других местах установлены новые 20-дюймовые колеса, задние фонари включают поворотные сигналы, которые ранее находились в нижнем бампере, который также был обновлен, а высокая стоп-сигнал теперь практически простирается по всему заднему спойлеру.

Более существенные изменения произошли внутри, поскольку Electrified GV70 теперь оснащен новой отдельной панелью 27 дюймов, объединяющей сенсорный экран информационно-развлекательной системы и дисплей водителя. Это сенсорный экран, но также есть физическое крутильное колесо на центральной консоли для управления им, если вы предпочитаете, а также удобные кнопки быстрых действий на приборной панели.

Ниже них установлен новый панель управления кондиционером на центральной консоли. Теперь здесь больше подсветки, новая конструкция трехспицевого руля и стереосистема Bang & Olufsen с объемным звучанием Dolby Atmos для дополнительной глубины.