Удивительно: ГАЗ-24 1983 года выпуска с пробегом всего 75 км сохранился в идеальном состоянии

В польском городе Бялослив на продажу выставлен уникальный экземпляр советского автопрома — легендарная «Волга» ГАЗ-24. Этот автомобиль представляет собой не просто транспортное средство, а настоящий раритет, способный вызвать интерес у коллекционеров и поклонников классических моделей по всему миру.

Почему «Волга» так высоко ценится во всем мире

ГАЗ-24 продолжает сохранять популярность не только в странах бывшего СССР, но и за рубежом. В Германии, Франции и Соединённых Штатах этот автомобиль по-прежнему считается символом определённой эпохи. «Волгу» ценят за ее крепкую конструкцию, просторный салон и узнаваемый внешний облик. Ранее этот автомобиль служил признаком статуса и надёжности, а сегодня стал предметом особого желания среди ценителей ретро-автомобилей.

Почти 40 лет и 75 км пробега

Особую ценность нынешнему лоту придаёт его впечатляюще малый пробег. Машина была впервые зарегистрирована весной 1983 года и с тех пор проехала всего 75 километров. Такое состояние сравнимо с новым автомобилем, только что покинувшим конвейер, что крайне редко встречается среди машин с почти сорокалетней историей. Этот факт превращает «Волгу» в настоящую находку для коллекционеров.

Вторая жизнь: реставрация с максимальной тщательностью

По словам продавца, автомобиль прошёл полную реставрацию. Все работы были выполнены вручную с максимальной точностью: авто было полностью разобрано, детали восстановлены, а после тщательно собрано обратно. В результате «Волга» выглядит как новая и полностью готова к эксплуатации, сохраняя при этом оригинальные технические характеристики.

Классика в лучшем виде: стиль и мощь

Представленный экземпляр выполнен в классическом чёрном цвете, а салон отделан фирменной красной тканью — традиционным сочетанием для ГАЗ-24. Под капотом — оригинальный бензиновый двигатель мощностью 102 лошадиные силы. После реставрации мотор работает стабильно. Автомобиль оборудован механической коробкой передач и задним приводом, что соответствует классическим стандартам модели.

Полная юридическая чистота и готовность к дороге

Продавец гарантирует полную юридическую чистоту автомобиля. Документы в полном порядке, в наличии действующий полис ОСАГО и пройденный техосмотр. Новый владелец сможет без задержек оформить покупку и сразу отправиться в путь на редкой «Волге».

Стоимость легенды

Стоимость этого раритета составляет порядка 2,13 миллиона рублей. Несмотря на то, что цена может показаться высокой для советского автомобиля, она объясняется минимальным пробегом, качеством проведенной реставрации и полной готовностью машины к эксплуатации. Аналогичные экземпляры ГАЗ-24 в России обычно оцениваются в пределах 2–3 миллионов рублей и выше.

Не просто авто, а живая история на колёсах

Покупка этой «Волги» — это возможность стать обладателем исторического экспоната, который прошёл тщательное восстановление и не требует вложений. Автомобиль ждёт нового владельца в Бялосливе, чтобы продолжить свою историю как уникальный памятник инженерного искусства и стиля.

Ранее сообщалось о продаже «Москвича 412» 1975 года за 9 000 000 рублей.

Источник и фотографии: Autoscout.