Краш-тест несостоявшейся Grand Niva от Dacia: взгляните на фото итогов

Кроссовер Dacia Bigster расположился на ступень выше популярного Дастера, став представителем C-сегмента — и самой крупной моделью с логотипом Dacia. Именно это автомобиль проверили на безопасность специалисты Euro NCAP. Кроссовер мог бы стать новой Grand Niva, если бы автовазовцы по известным причинам не прекратили свое партнерство с Renault.

По итогам проверки Bigster получил три звезды из пяти. Это не самый плохой результат среди одноклассников. Эксперты говорят, что для этого румынского кроссовера оценка «удовлетворительно», как для Mercedes «отлично».

За защиту взрослых пассажиров паркетник получил 69%. Для водителя при дорожной аварии велик риск травмировать грудную клетку и правую голень. При лобовом ударе сильнее всего пострадают задние пассажиры. Также к недостаткам кроссовера проверяющие отнесли отсутствие центральной подушки безопасности между передними креслами – с ней риски можно было бы несколько минимизировать.

По защите детей недочетов было меньше – 85 процентов. Зато для пешеходов кроссовер может быть опасен: сильнее всего травмировать человека может выступающая часть переднего бампера, где располагается табличка с номером (оценка 60 процентов).

Активные системы безопасности заработали 57%. Тут оценка очевидная – Bigster удерживает бюджетный ценник, так что рассчитывать на передовые водительские ассистенты не приходится. За кроссовер просят 20 600 евро. Это около 1,86 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компания Dacia представила Duster в специальной внедорожной версии Adventure. У авто доработанная подвеска, специальные шины и прочее.

Фото: Euro NCAP