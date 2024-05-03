Новый формат уик-энда со спринтом вызывает неоднозначные мнения

В этом сезоне в Формуле 1 произошли изменения в формате уик-энда, отменив субботний спринт. Однако новый порядок проведения сессий, испытанный на Гран При Китая, вызвал неоднозначные эмоции у гонщиков.

Валттери Боттас поделился своим мнением: "Я предпочитаю прежний формат, когда после одной тренировки сразу проходила квалификация к основной гонке. Тогда все находились в равных условиях, не имея возможности внесения изменений в настройки машины".

Лэнс Стролл высказался о своем отношении к нововведениям: "Мы с коллегами разделяем похожую точку зрения. Я бы предпочел проводить квалификацию к спринту в пятницу днем, а затем утром в субботу квалификацию к гонке. Не кажется правильным сразу после спринта, где автомобиль движется медленнее, переходить к быстрому кругу в квалификации".

Серхио Перес выразил опасения по поводу увеличения нагрузки на механиков: "Отмена режима 'Закрытого парка' ставит под угрозу наших специалистов, которые уже сталкиваются с тяжелым графиком из-за 24 этапов в сезоне. Думаю, что в следующем году стоит немного изменить формат, чтобы обеспечить заботу о нашем персонале. В итоге, это принесет пользу всем участникам".