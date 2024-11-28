История слегка почему у старых BMW была оранжевая подсветка панели приборов

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Авиационное наследие

Оранжевая подсветка приборов BMW имеет корни в авиации. В военных и гражданских самолётах, а также на кораблях и в астрономии, широко используются красные или близкие к красному оттенки для подсветки приборов. Причина проста: такие цвета минимально влияют на зрение ночью, позволяя глазам быстрее адаптироваться к темноте после взгляда на ярко освещённые приборы.

Как отмечают эксперты, красный свет работает лучше всего, поскольку его длина волны - около 605 нанометров - минимально разрушает родопсин. Этот белок, расположенный в сетчатке глаза, помогает нам видеть в условиях низкой освещённости. Красные и оранжевые оттенки разрушают родопсин значительно медленнее, чем белый или синий свет.

Однако чисто красный свет не обеспечивает достаточной чёткости для чтения мелких деталей, например, делений на спидометре или тахометре. Именно поэтому BMW выбрала оранжевый - он сочетает в себе свойства красного (бережное отношение к зрению) и жёлтого (лучшая видимость).

Почему не белый или синий?

Белый и синий цвета воздействуют на зрение совсем иначе. Они обладают короткой длиной волны и почти моментально разрушают родопсин, что вызывает временную «слепоту» в условиях низкой освещённости. Именно поэтому приборы с белой или синей подсветкой не подходят для использования в темноте.

Технологии и традиции

Таким образом, оранжевая подсветка приборов BMW - это не просто дизайнерский ход, а результат глубокого понимания взаимодействия человека с машиной. Возможно, в будущем бренд вернётся к этому элементу, чтобы сохранить свою уникальность и напомнить об авиационном наследии. Ведь такие детали формируют характер автомобилей и создают особую связь с их владельцами.