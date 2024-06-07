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Значение отметки GCL в правах и штраф в 15 тыс. рублей: не только формальность

Эксперт в области правил дорожного движения, издатель Алексей Ревин, высказал свое мнение на важный вопрос. По его словам, ранее в удостоверении водителя с недостаточным зрением прописывалась фраза «очки обязательны».
РедакцияР
Редакция
07.06.2024, 09:01·1 мин
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Фото: Tarantas.News

Эксперт в области правил дорожного движения, издатель Алексей Ревин, высказал свое мнение на важный вопрос. По его словам, ранее в удостоверении водителя с недостаточным зрением прописывалась фраза «очки обязательны». Однако сегодня вместо этой фразы используется аббревиатура GCL (англ. — glasses or contact lenses), что означает, что водитель должен надеть очки или контактные линзы при управлении транспортным средством.

В случае нарушения данного правила, водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей и временное лишение права управления автомобилем до тех пор, пока он не наденет очки или линзы.

По мнению Алексея Ревина, это нарушение ставит водителя в равные условия с лишением права на управление автомобилем, и в результате автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку. Однако сумму штрафа можно уменьшить на половину, если оплатить его в течение 20 дней после получения постановления.

Источник

Законы (7)Водительское удостоверение (1)Пдд (14)

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