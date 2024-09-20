Раскрыты окончательные цены на бизнес-седан Lada Aura

Lada Aura в стандартной комплектации, предназначенной для таксопарков, оценили в 2,6-2,8 миллиона рублей, как сообщает издание «Российская газета».

А вот топовая версия этой модели, которая включает в себя некоторые компоненты от Aurus, будет стоить примерно 3 миллиона рублей, как уже упоминалось ранее. В этой модели будет установлена акустика премиум-класса, задние кресла с функцией массажа, а также отделка натуральной кожей. Старт продаж серийного седана запланирован на текущий месяц.

Компания автовазовцы планирует собрать 3 000 автомобилей новой модели до конца 2024 года. В следующем году производственный план еще более амбициозный - 5 000 машин.

Перед запуском полномасштабного производства седана Lada Aura планируют внести некоторые улучшения. Как отметил Максим Соколов в своем недавнем интервью, еще остался "несколько штрихов".

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал детально рассказывал о комплектациях Lada Aura и включенных в них опциях. Одной из особенностей будет наличие предоплаченного модема.