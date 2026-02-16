Эксперты назвали автомобили, которые выгоднее всего покупать в России: «Сколько теряют в цене за два года Chery, Haval и LADA»

Эксперт Сергей Целиков провёл исследование, в ходе которого сравнил стоимость 20 популярных автомобилей 2023 и 2025 годов выпуска по данным на январь 2026 года. Для анализа были использованы цены с трёх различных классифайдов, что позволило составить рейтинг моделей, которые меньше всего теряют в цене за два года эксплуатации.

Первое место в этом рейтинге занял кроссовер Toyota RAV4 — его поставки в Россию уже четыре года осуществляются только альтернативными путями. По подсчётам специалиста, эта модель теряет всего 6% своей стоимости за два года.

На втором месте оказался Chery Tiggo 4 Pro, являющийся дорестайлинговой версией актуального Tiggo 4, который позже сменил имя на Tenet. За два года эта машина теряет в цене 16%.

Третью строчку занимает известный трёхдверный внедорожник LADA Niva Legend: средняя потеря стоимости у этой модели за два года составляет 19%. Четвёртое и пятое места с одинаковыми показателями — 21% за два года эксплуатации — делят седан Toyota Camry и Chery Tiggo 8 Pro Max с семью посадочными местами.

Внедорожник LADA Niva Travel, а также кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Dargo и Geely Coolray теряют по 23% за тот же срок. Следом идёт «Москвич 3» с показателем 24%.

Во второй половине рейтинга распределение потерь остаточной стоимости выглядит следующим образом:

Omoda C5 — 25%;

LADA Granta — 26%;

LADA Vesta — 28%;

Geely Monjaro — 29%;

Haval Jolion — 31%;

Haval F7 — 32%;

Lixiang L7 — 34%;

Voyah Free — 34%;

Zeekr 001 — 38%.

По итогам анализа Сергей Целиков сформулировал три основных вывода:

Более доступные автомобили теряют в цене меньше, также и в процентном соотношении, однако эта тенденция не всегда прямая. Электромобили и гибриды демонстрируют большую потерю стоимости и имеют меньший спрос на вторичном рынке. Распространённое мнение о том, что китайские автомобили сложно продать позже, не соответствует действительности — среди китайских моделей есть как более, так и менее ликвидные.

Ранее издание «Автоновости дня» опубликовало материал о пяти китайских автомобилях, которые меньше всего теряют в цене на российском рынке. В этом рейтинге лидером неожиданно стал субкомпактный кроссовер JAC S3.

Автор: Иван Бахарев