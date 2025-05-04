Определены ключевые изменения, которые ждут российских водителей в мае

В России в мае вступили в силу и готовятся к вступлению в силу несколько важных законодательных изменений, затрагивающих автомобилистов и другие сферы. Одним из таких изменений станет новый порядок расчета утильсбора, который начнет действовать сегодня, 1 мая. Теперь формула учёта утильсбора для автомобилей из стран Евразийского экономического союза будет учитывать не только базовую ставку, но и среднюю рыночную стоимость автомобиля, а также реальные затраты на его приобретение.

Импортируемые машины из ЕАЭС будут разделены на две категории, в зависимости от наличия их в перечне цен Минпромторга. Для первой категории утильсбор будет рассчитываться как базовая ставка плюс половина разницы между ценами. Для второй категории размер утильсбора увеличится в три раза, уточняет 110km.ru.

С 1 мая также начинают действовать новые технические требования для средств индивидуальной мобильности в Москве, используемых курьерами. К ним относятся велосипеды, электросамокаты, моноколеса и аналогичные транспортные средства. Теперь все они должны быть оборудованы передним и задним тормозами, звуковым сигналом, задним фонарем и светоотражающими элементами.

Помимо этого, курьеров на таких средствах и их работодателей обязали использовать фары в течение всей смены и установить системы ограничения скорости до 25 км/ч. Эти меры направлены на повышение безопасности как курьеров, так и пешеходов, которые сталкиваются с проблемами из-за электросамокатов на тротуарах.

Ещё одно важное изменение коснется сферы параллельного импорта. С 8 мая в перечень товаров, разрешенных к ввозу в Россию по этой схеме, добавятся электроника от Ariston, Panasonic, Philips и Samsung. В то же время из списка исчезнут трубы, пластмассовые шланги, стеклянные зеркала и крепежные элементы из черных металлов под корейскими автомобильными брендами Kia и Hyundai.

Ранее стало известно, что Минцифры совместно с Центробанком работают над возможностью создания специального сервиса на портале "Госуслуги" для оформления полиса ОСАГО. Эта информация поступила в ответ на запрос депутата Госдумы, замруководителя фракции "Новые люди" Сарданы Авксеньевой.

Автор: Иван Бахарев