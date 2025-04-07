Определены ключевые изменения, которые ожидают российских водителей с 1 апреля 2025 года.

В апреле для российских водителей запланировано немного законодательных изменений, но есть важные детали, о которых стоит знать. Среди них — увеличение стоимости сервисного обслуживания и значительные скидки на приобретение автомобилей у автодилеров.

Согласно последним изменениям в Федеральном законе о безопасности дорожного движения, все лица, въехавшие в Россию с иностранными водительскими правами до 1 апреля 2024 года, обязаны будут поменять их на российские. После 1 апреля 2025 года использование иностранных прав на территории РФ будет наказываться штрафом.

Еще одна важная новость касается цен на автомобили. Несмотря на планы одного из китайских производителей поднять цены с 1 апреля, скидки, предоставленные другими автокомпаниями в марте, будут актуальны и в апреле. Средний размер скидок на новые автомобили варьируется от 300 до 500 тыс. рублей, но возможны и более крупные скидки.

Глава компании «Автодом» подчеркнул, что период скидок на автомобили будет длиться до середины лета, однако с каждой неделей выбор моделей снижается.

Третье изменение, о котором следует упомянуть, связано с ростом цен на сервисные услуги, включая шиномонтаж. Ожидается, что сезонная смена шин подорожает на 10%, а цены на другие сервисные услуги могут вырасти на 15-30%.

По прогнозам экспертов, из-за инфляции и удорожания запчастей, стоимость технического обслуживания автомобилей увеличится на 20-30%, достигнув от 30 до 50 тыс. рублей.

Согласно новому списку Минпромторга, в 2025 году под «налогом на роскошь» окажутся 555 моделей автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн рублей.

Автор: Иван Бахарев