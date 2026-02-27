Опубликован рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России: легендарная «Семёрка» уступила «корейцам»

В январе 2026 года на российском рынке легковых автомобилей с пробегом было реализовано 437 тысяч машин, что демонстрирует рост на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты агентства «Автостат» отметили, что практически четверть всех сделок (24,2%) пришлась на отечественную марку LADA. В январе автомобили этой марки приобрели 105,6 тысячи россиян.

Традиционно высокую популярность сохранила японская марка Toyota, занявшая второе место по числу продаж на вторичном рынке. В январе автомобили этой марки приобрели 40,4 тысячи граждан, что составляет около 10% от общего объема рынка.

Корейские бренды Kia и Hyundai также показали заметные результаты: их доля на рынке превысила 5%. Объем продаж Kia на вторичном рынке за первый месяц года достиг 26,7 тысячи единиц, а Hyundai — 25,7 тысячи машин.

Японский Nissan завершил пятерку лидеров, его автомобили выбрали 20,1 тысячи покупателей, что эквивалентно доле в 4,6%. Немногим уступил немецкий Volkswagen, занявший шестую строчку рейтинга: за месяц машину этой марки приобрели 18,8 тысячи раз.

Во второй половине десятки наиболее востребованных на вторичном рынке марок оказались Renault (16,8 тысячи единиц, 3,8%), Chevrolet (16,2 тысячи, 3,7%), Ford (13,9 тысячи, 3,2%), а также BMW, которая завершила топ-10 с результатом 12,1 тысячи проданных автомобилей и долей 2,8%.

Если рассматривать популярность по моделям, то лидерство в январе уверенно удерживает Kia Rio — владельцами этой модели стали 10,1 тысячи автомобилистов. Второе и третье места заняли Hyundai Solaris и Ford Focus, продажи которых составили 9,8 тысячи и 8,3 тысячи автомобилей соответственно.

В списке наиболее популярных моделей также четыре автомобиля марки LADA подряд: внедорожник LADA 4×4 «Нива» (8,1 тысячи), LADA-2114 (7,8 тысячи), LADA-2107 (7,8 тысячи) и LADA-2170 Priora (7,7 тысячи машин).

В десятку бестселлеров вторичного рынка по итогам января вошли и такие модели, как Toyota Camry (7,2 тысячи), Volkswagen Polo (6,8 тысячи) и LADA Granta, которую приобрели 6,7 тысячи россиян.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными на вторичном рынке остаются автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. По итогам января на этот ценовой сегмент пришлось 33% всех заключенных сделок.

Автор: Иван Бахарев