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Топ-10 самых популярных новых автомобилей в России.

Китайский городской кроссовер Haval Jolion стал абсолютным лидером продаж на российском автомобильном рынке. Согласно данным агентства «Автостат», за период с 19 по 25 августа было продано 1856 единиц этой модели, обойдя всех конкурентов.
РедакцияР
Редакция
27.08.2024, 09:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Китайский городской кроссовер Haval Jolion стал абсолютным лидером продаж на российском автомобильном рынке. Согласно данным агентства «Автостат», за период с 19 по 25 августа было продано 1856 единиц этой модели, обойдя всех конкурентов.

На втором месте оказался еще один представитель китайской автомобильной индустрии - Chery Tiggo 7 Pro Max, общее количество продаж которого за неделю достигло 1792 автомобилей. Бронзовым призером стал LADA Granta в кузове седан, с результатом в 1727 проданных машин за указанный период.

После тройки лидеров идут LADA Vesta и LADA Granta в кузове лифтбек, продажи которых составили 1392 и 1315 единиц соответственно.

Также в десятку наиболее популярных автомобилей за прошлую неделю попали Chery Tiggo 4 Pro (1248 шт.), LADA Vesta SW (1003 шт.), Changan CS55 Plus (995 шт.), Haval M6 (899 шт.) и Geely Monjaro (833 шт.). Общее количество проданных легковых автомобилей в стране за 34-ю неделю этого года составило 31 308 штук, что на 4% больше, чем предыдущей неделей.

Ранее эксперты определили автомобили, пользующиеся наибольшим спросом на страховом рынке обязательного страхования гражданской ответственности. Согласно информации издания «Автоновости дня», в топ-лист вошли модели Lada, Toyota и Kia.

Источник

Haval (86)Changan (65)Chery (94)Geely (92)Lada (327)

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