Топ-5 самых популярных подержанных китайских автомобилей в России: опубликован рейтинг марок и моделей

По итогам 2025 года россияне приобрели свыше 283 тысяч подержанных легковых автомобилей китайских брендов, что на 44% превышает показатели предыдущего года. Как отмечают эксперты агентства «Автостат», именно автомобили из Китая демонстрируют самые высокие темпы роста среди популярных марок на вторичном рынке.

Согласно данным аналитиков, доля китайских производителей на рынке подержанных автомобилей за прошедший год увеличилась с 3,3% до 4,5%. Для сравнения, весь рынок подержанных машин в России прибавил только 3% за тот же период.

Больше всего среди подержанных автомобилей китайских марок россияне выбирали Chery — предпочтение этой марке в 2025 году отдали 62 тысячи покупателей, что на 26% больше по сравнению с годом ранее. На втором месте оказалась Geely с объемом продаж 55,5 тысячи машин, показав рост на 39%. Третью позицию занял Haval: за год подержанные кроссоверы и внедорожники этой марки приобрели 39,1 тысячи человек, что на 64% больше, чем в 2024 году.

Четвертое место в рейтинге занял Lifan, на автомобили которого остановили выбор 19,6 тысячи россиян, что на 5% меньше прошлогоднего результата. Замыкает пятерку лидеров Changan: продажи подержанных автомобилей этой марки практически удвоились (+93%) и достигли 19,5 тысячи единиц. Помимо них, отметку в 10 тысяч реализованных автомобилей среди китайских брендов преодолели также Great Wall (13,7 тысячи; +7%) и Exeed (12,6 тысячи; +74%).

В рейтинге моделей среди подержанных китайских машин в 2025 году произошла смена лидера. На первое место вышел Haval Jolion, объем перепродаж которого составил 13,2 тысячи экземпляров. Вторую строчку сохранил Geely Coolray с результатом 11,3 тысячи проданных машин на рынке с пробегом.

Третьими и четвертыми по популярности стали Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro — их выбрали 9,1 тысячи и 7,9 тысячи покупателей соответственно. Модель Chery Tiggo, ранее возглавлявшая рейтинг, опустилась на пятую позицию, остановившись на отметке 7,8 тысячи реализованных автомобилей.

Ранее сообщалось о значительном изменении структуры импорта подержанных автомобилей из Китая. С 1 декабря, после вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора, в пятерке самых популярных моделей, поставляемых из Китая, осталась только Toyota Corolla.

Автор: Иван Бахарев